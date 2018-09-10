В США прокомментировали сообщения о применении фосфорных боеприпасов в Дэйр-эз-Зоре
«В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов», — сказал он.
Также, по словам Робертсона, «ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами».
Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что два самолёта ВВС США в субботу, 8 сентября, нанесли удары по сирийской провинции Дейр эз-Зор.