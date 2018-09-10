В Госдуме прокомментировали возможное участие Германии в нанесении ударов по Сирии

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой выразил надежду на то, что Германия не будет принимать участие в возможном ударе США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии в случае применения на территории страны химоружия.

«Группировка коалиции будет по кому наносить удары? По Дамаску что ли? Ну это бред. Они же сейчас больше других кричат по поводу гуманитарной катастрофы в случае любых авиаударов... Надеюсь, что такое решение не будет принято, потому что последствия слишком серьёзные будут», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ передавали, что Министерство обороны Германии изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада.

Также сообщалось, что два самолёта ВВС США 8 сентября нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор.