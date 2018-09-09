ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор
- ©U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — сказал он.
Савченко отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Он также напомнил, что применение подобных вооружений запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
В августе 2017 года сообщалось, что международная коалиция во главе с США нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. Тогда погибли более 40 человек.