ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор

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RT
Два самолёта ВВС США 8 сентября нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.
ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор
  • ©U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower

«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — сказал он.

Савченко отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Он также напомнил, что применение подобных вооружений запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

В августе 2017 года сообщалось, что международная коалиция во главе с США нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. Тогда погибли более 40 человек.

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