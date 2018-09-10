«Данные о жертвах уточняются»: Минобороны сообщило об ударе США по Сирии запрещёнными фосфорными боеприпасами

Два истребителя-бомбардировщика F-15 ВВС США нанесли удар с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщило Минобороны России. Данные о количестве погибших и пострадавших уточняются. В ведомстве подчеркнули, что применение этого типа вооружений запрещено Женевской конвенцией. В 2017 году возглавляемая США коалиция в ответ на обвинения СМИ в использовании белого фосфора заявила, что действует «в соответствии с законами войны».

Соединённые Штаты нанесли удар с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко. Он отметил, что атаку совершили два истребителя-бомбардировщика F-15 ВВС США.

«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — сказал он.

Савченко подчеркнул, что применение вооружений с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

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Ранее Соединённые Штаты уже обвинялись в использовании этого типа боеприпасов. Так, в июне правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала возглавляемую США коалицию за использование фосфора в ходе боевых действий против террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке.

В августе 2017 года заместитель председателя Сирийского Красного Полумесяца Дина аль-Асаад заявила, что возглавляемая США коалиция нанесла удар ракетами с белым фосфором по госпиталю в Ракке.

Американское командование не отрицало применение этих боеприпасов. В возглавляемой США коалиции отметили, что боеприпасы использовались «в соответствии с законами войны для маскировки, затемнения и целеуказания».

«Запад готов поддержать террористов»

Также в Минобороны заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Савченко отметил, что количество обстрелов, которые ведут боевики, растёт.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Кинсибба, Бшафра провинции Латакия, районов Хара (трижды), Тарик-Насра, Барагити, Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Васита, юго-западных окраин города Алеппо, населенных пунктов Телль-Сальхаб (10 раз), Скальбия (дважды), Махарда, Зор-Махруха, Абу-Дали провинции Хама», — сказал генерал-лейтенант.

Провинция Идлиб остаётся последним крупным оплотом террористических организаций в Сирии. По данным ООН, в Идлибе находятся около 10 тыс. бойцов «Хайат Тахрир аш-Шам»** и «Аль-Каиды»***. Ранее Минобороны России предупреждало, что в провинции боевиками готовится провокация с применением химического оружия.

По данным ведомства, в регионе уже находятся боевики, обученные обращению с отравляющими веществами специалистами британской ЧВК и «Белыми касками», которые будут снимать последствия якобы химической атаки правительственных войск по Идлибу.

«Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», — отмечал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

После инсценировки страны западной коалиции обвинят Дамаск в химической атаке против собственного населения и нанесут ракетные удары по правительственным объектам Сирии, указали в министерстве. С этой целью, по данным Минобороны, в Персидский залив уже прибыл ракетный эсминец ВМС США «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами «воздух — земля» и американский бомбардировщик американских ВВС B-1B с 24 ракетами «воздух — земля».

По информации военного ведомства, удар ослабит позиции сирийской правительственной армии, после чего несколько тысяч боевиков с тяжёлым вооружением и бронетехникой, уже сконцентрированные в Идлибе, перейдут в наступление на позиции САР.

При этом группой боевиков планировался захват сирийского города Пальмира. Так, по данным, полученным от пленного террориста, несколько сотен членов бандформирования, расположенного в районе военной базы США в Эт-Танфе, обученные и вооружённые американскими военными, намеревались прорваться и захватить город.

«Таким образом, Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в Ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта», — отмечал генерал-майор Алексей Цыганков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.