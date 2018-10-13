СМИ: Коалиция нанесла авиаудары с применением белого фосфора в Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

О жертвах среди гражданского населения не сообщается.

Отмечается, что в соцсетях опубликованы фотографии, на которых показано использование фосфорных бомб коалицией.

В сентябре Минобороны России сообщило, что два американских F-15 нанесли удар с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по Дейр эз-Зору.