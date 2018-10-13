СМИ: Коалиция нанесла авиаудары с применением белого фосфора в Сирии
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Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на собственные источники.
О жертвах среди гражданского населения не сообщается.
Отмечается, что в соцсетях опубликованы фотографии, на которых показано использование фосфорных бомб коалицией.
В сентябре Минобороны России сообщило, что два американских F-15 нанесли удар с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по Дейр эз-Зору.