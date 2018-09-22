SANA: западная коалиция вывела боевиков ИГ из провинции Дейр эз-Зор

Международная коалиция во главе с США вывела боевиков террористической организации «Исламское государство»* из сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным агентства, коалиция позволила «чиновникам» ИГ покинуть район деревни Марашда. Отмечается, что сначала на территорию был высажен десант коалиции.

4 сентября первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан заявил, что США и их союзники поставляют оружие боевикам террористических организаций, в том числе через третьи страны, такие как Украина.

23 августа в российском МИД рассказали, что боевики ИГ и «Джабхат ан-Нусры»* укрываются в лагере для беженцев с ведома США.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

