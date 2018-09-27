Более 1,1 тысячи мирных жителей Сирии погибли в результате ударов коалиции США
- Reuters
«Коалиция провела в общей сложности 30 008 ударов в период с августа 2014-го по конец августа 2018 года. В течение этого периода, на основе имеющейся информации Совместной объединённой оперативной группы «Непоколебимая решимость», по меньшей мере 1114 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции», — говорится в сообщении.
Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что два самолёта ВВС США 8 сентября нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор.