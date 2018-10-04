В США заявили, что останутся в Сирии столько, сколько сочтёт нужным Трамп
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«Мы находимся в Сирии, чтобы бороться с терроризмом, и будем бороться с ним, где потребуется. Мы готовы оставаться (в Сирии. — RT) столь долго, сколько считает нужным президент», — приводит РИА Новости слова Вуда.
Ранее Дональд Трамп прокомментировал отказ США ежегодно выделять $230 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии.
По мнению американского президента, этим должны заниматься Саудовская Аравия и другие «богатые» страны Персидского залива.