В США заявили, что останутся в Сирии столько, сколько сочтёт нужным Трамп

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Постпред США на Конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд заявил, что США будут оставаться в Сирии столько, сколько посчитает нужным президент Дональд Трамп.
В США заявили, что останутся в Сирии столько, сколько сочтёт нужным Трамп
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«Мы находимся в Сирии, чтобы бороться с терроризмом, и будем бороться с ним, где потребуется. Мы готовы оставаться (в Сирии. — RT) столь долго, сколько считает нужным президент», — приводит РИА Новости слова Вуда.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал отказ США ежегодно выделять $230 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии.

По мнению американского президента, этим должны заниматься Саудовская Аравия и другие «богатые» страны Персидского залива.

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