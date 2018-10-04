В США заявили, что останутся в Сирии столько, сколько сочтёт нужным Трамп

Постпред США на Конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд заявил, что США будут оставаться в Сирии столько, сколько посчитает нужным президент Дональд Трамп.

«Мы находимся в Сирии, чтобы бороться с терроризмом, и будем бороться с ним, где потребуется. Мы готовы оставаться (в Сирии. — RT) столь долго, сколько считает нужным президент», — приводит РИА Новости слова Вуда.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал отказ США ежегодно выделять $230 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии.

По мнению американского президента, этим должны заниматься Саудовская Аравия и другие «богатые» страны Персидского залива.