Постпред Сирии при ООН: в результате удара коалиции по Хаджину погибли мирные жители

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности заявил о необходимости расследования ситуации вокруг применения фосфора в ходе авиаударов возглавляемой США коалиции по сирийскому городу Хаджин.

По его словам, возглавляемая США коалиция в очередной раз «совершила преступление» против мирных жителей Сирии.

«Военные самолёты коалиции 13 и 14 октября 2018 года совершили удары по жилым районам города Хаджин в провинции Дейр эз-Зор, используя при этом запрещённые международным сообществом фосфорные боеприпасы», — указал он.

По словам Джаафари, в результате атаки погибли и пострадали многие жители региона, в том числе женщины и дети.

«Всем очевидно, что коалиция борется с чем угодно, только не с терроризмом. Методы, которые она использует, совпадают с теми, которые применяются террористическими группировками», — добавил он, напомнив о незаконности присутствия Вооружённых сил США и ряда иных государств на территории Сирии.

Ранее агентство SANA передавало, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по городу Хаджин.

Впоследствии Сирия направила в ООН, в том числе в Совет Безопасности, письма с требованием расследовать инцидент в провинции Дейр эз-Зор.