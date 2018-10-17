Постпред Сирии при ООН: в результате удара коалиции по Хаджину погибли мирные жители

Короткая ссылка
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности заявил о необходимости расследования ситуации вокруг применения фосфора в ходе авиаударов возглавляемой США коалиции по сирийскому городу Хаджин.
Постпред Сирии при ООН: в результате удара коалиции по Хаджину погибли мирные жители
  • Reuters

По его словам, возглавляемая США коалиция в очередной раз «совершила преступление» против мирных жителей Сирии.

«Военные самолёты коалиции 13 и 14 октября 2018 года совершили удары по жилым районам города Хаджин в провинции Дейр эз-Зор, используя при этом запрещённые международным сообществом фосфорные боеприпасы», — указал он.

По словам Джаафари, в результате атаки погибли и пострадали многие жители региона, в том числе женщины и дети.

«Всем очевидно, что коалиция борется с чем угодно, только не с терроризмом. Методы, которые она использует, совпадают с теми, которые применяются террористическими группировками», — добавил он, напомнив о незаконности присутствия Вооружённых сил США и ряда иных государств на территории Сирии.

Ранее агентство SANA передавало, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по городу Хаджин.

Впоследствии Сирия направила в ООН, в том числе в Совет Безопасности, письма с требованием расследовать инцидент в провинции Дейр эз-Зор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить