Небензя призвал к расследованию сообщений о применении фосфорных снарядов в Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал к расследованию сообщений о применении возглавляемой США коалицией фосфорных снарядов в Сирии.
Небензя призвал к расследованию сообщений о применении фосфорных снарядов в Сирии
  • РИА Новости

Данное заявление было сделано в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Как информируют Совет Безопасности сирийские коллеги, в результате авиаударов коалиции по мирным пунктам гибнут мирные жители. Глубокую обеспокоенность вызывают сообщения о применении в ходе таких бомбардировок фосфорных боеприпасов», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что указанные «сообщения необходимо тщательно расследовать».

Ранее агентство SANA передавало, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по городу Хаджин.

Впоследствии Сирия направила в ООН, в том числе в Совет Безопасности, письма с требованием расследовать инцидент в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

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