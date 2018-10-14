САР потребовала от ООН расследовать применение коалицией белого фосфора

Сирия направила в ООН, в том числе в Совет Безопасности, письма с требованием расследовать применение коалицией во главе с США фосфорных бомб при ударах по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что в обращении к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу Дамаск требует от Совбеза «выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности», а также провести международное расследование преступлений и предотвратить их повторение.

13 октября агентство сообщило, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по городу Хаджин.

В сентябре Минобороны России сообщило, что два американских F-15 нанесли удар с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по Дейр эз-Зору.