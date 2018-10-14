САР потребовала от ООН расследовать применение коалицией белого фосфора
- Архивное фото
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает агентство SANA.
Отмечается, что в обращении к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу Дамаск требует от Совбеза «выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности», а также провести международное расследование преступлений и предотвратить их повторение.
13 октября агентство сообщило, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по городу Хаджин.
В сентябре Минобороны России сообщило, что два американских F-15 нанесли удар с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по Дейр эз-Зору.