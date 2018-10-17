Де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет свой пост.

Об этом сообщает Habertürk.

Он уточнил, что уйдёт со своей должности в конце ноября.

Как указывает ТАСС, спецпосланник ООН по Сирии заявил, что принял данное решение по личным причинам.

«Я буду двигаться дальше с последней недели ноября. Я прослужил спецпосланником четыре года и четыре месяца. Я некоторое время обсуждал с Генеральным секретарём своё желание уйти по исключительно личным причинам», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что де Мистура может посетить Москву до конца текущего месяца.