Де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии

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Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет свой пост.
Де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает Habertürk.

Он уточнил, что уйдёт со своей должности в конце ноября.

Как указывает ТАСС, спецпосланник ООН по Сирии заявил, что принял данное решение по личным причинам.

«Я буду двигаться дальше с последней недели ноября. Я прослужил спецпосланником четыре года и четыре месяца. Я некоторое время обсуждал с Генеральным секретарём своё желание уйти по исключительно личным причинам», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что де Мистура может посетить Москву до конца текущего месяца.

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