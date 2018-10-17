Источник сообщил об авиаударе коалиции США по курдскому отряду в Сирии
- Reuters
- © Amir Cohen
«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ* курдскому формированию сегодня был нанесён бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции», — приводит РИА Новости слова источника.
Отмечается, что в районе населённого пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиции, возглавляемой США.
Источник сообщил, что отсутствие координации между коалицией и курдами привело к провалу наступления — данный район снова перешёл под контроль боевиков.
«Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона», — отметил он.
Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности заявил о необходимости расследования ситуации вокруг применения фосфора в ходе авиаударов возглавляемой США коалиции по сирийскому городу Хаджин.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.