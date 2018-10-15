Минобороны России: проамериканские силы имитируют борьбу с ИГ на юге Дейр эз-Зора

Проамериканские силы продолжают имитировать борьбу с группировкой «Исламское государство»* на юге сирийской провинции Дейр эз-Зор, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Возглавляемая США международная коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования Сирийских демократических сил продолжают имитировать борьбу с игиловцами на юге провинции Дейр эз-Зор», — сказал он.

По его словам, в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над 20-километровой полосой вдоль восточного берега Евфрата.

Савченко также проинформировал, что 13 октября боевики ИГ напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра и захватили в плен 130 семей численностью 700 человек.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН 17 октября проведёт заседание по Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.