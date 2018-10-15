Минобороны России: проамериканские силы имитируют борьбу с ИГ на юге Дейр эз-Зора
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«Возглавляемая США международная коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования Сирийских демократических сил продолжают имитировать борьбу с игиловцами на юге провинции Дейр эз-Зор», — сказал он.
По его словам, в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над 20-километровой полосой вдоль восточного берега Евфрата.
Савченко также проинформировал, что 13 октября боевики ИГ напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра и захватили в плен 130 семей численностью 700 человек.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН 17 октября проведёт заседание по Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.