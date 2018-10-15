СБ ООН 17 октября проведёт заседание по Сирии

Специальный посланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура представит 17 октября на Совете Безопасности ООН данные о формировании конституционной комиссии по САР.

Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт РИА Новости.

«17 октября пройдёт открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое обсуждению политической ситуации в Сирии по итогам ряда встреч, в том числе спецпосланника Генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры с представителями «астанинской тройки», так называемой малой группы и другими сторонами», — сказал он.

По его словам, также ожидается, что де Мистура «представит обновлённую информацию о процессе формирования сирийского конституционного комитета».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ускорить работу по формированию конституционной комиссии.