Генсек ООН заявил о необходимости создания конституционной комиссии в Сирии
Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.
В пресс-службе заявили, что Гутерреш «вновь заявил о том, что ООН поддерживает политическое урегулирование конфликта в соответствии с резолюцией Совета Безопасности №2254 и Женевским коммюнике».
Кроме этого, во всемирной организации подчёркивают важность «достижения в скором времени договорённостей по вопросу о пользующемся доверием комитете по вопросам выработки конституции». В ООН считают, что в этот комитет должны войти все стороны конфликта.
Ранее сообщалось, что Гутерреш и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили ситуацию в Сирии.
В ходе встречи генсек ООН поприветствовал достигнутое 17 сентября соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.