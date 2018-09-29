Генсек ООН заявил о необходимости создания конституционной комиссии в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел Дамаска Валидом Муаллемом заявил от лица международного сообщества о поддержке политического урегулирования конфликта в Сирии и призвал ускорить работу по формированию конституционной комиссии.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.

В пресс-службе заявили, что Гутерреш «вновь заявил о том, что ООН поддерживает политическое урегулирование конфликта в соответствии с резолюцией Совета Безопасности №2254 и Женевским коммюнике».

Кроме этого, во всемирной организации подчёркивают важность «достижения в скором времени договорённостей по вопросу о пользующемся доверием комитете по вопросам выработки конституции». В ООН считают, что в этот комитет должны войти все стороны конфликта.

Ранее сообщалось, что Гутерреш и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили ситуацию в Сирии.

В ходе встречи генсек ООН поприветствовал достигнутое 17 сентября соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.