Источник: европейцы попали в плен ИГ в Сирии
Источник заявил, что 13 октября боевики напали на лагерь беженцев в районе населённого пункта Эль-Бахра, захватили в заложники и вывезли в Хаджин около 130 арабских семей.
«Стоит особо отметить, что среди заложников ИГИЛ в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — приводит РИА Новости слова источника.
По его словам, боевики «устанавливают свои правила игры в Заевфратье».
Он отметил, что боевики выдвигают курдам ультиматумы с требованиями немедленного освобождения всех своих сторонников и передачи под их контроль новых территорий на востоке Евфрата.
Источник добавил, что боевики в качестве давления на курдские отряды ежедневно расстреливают пленников.
Также источник сообщил, что два истребителя F-15 сил коалиции во главе с США в Сирии по ошибке нанесли удар по курдскому формированию Сирийских демократических сил.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.