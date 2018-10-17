Источник: европейцы попали в плен ИГ в Сирии

Российский военно-дипломатический источник сообщил, что граждане западноевропейских и других стран попали в плен к боевикам террористической группировки «Исламское государство»* в подконтрольном им населённом пункте Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Источник заявил, что 13 октября боевики напали на лагерь беженцев в районе населённого пункта Эль-Бахра, захватили в заложники и вывезли в Хаджин около 130 арабских семей.

«Стоит особо отметить, что среди заложников ИГИЛ в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — приводит РИА Новости слова источника.

По его словам, боевики «устанавливают свои правила игры в Заевфратье».

Он отметил, что боевики выдвигают курдам ультиматумы с требованиями немедленного освобождения всех своих сторонников и передачи под их контроль новых территорий на востоке Евфрата.

Источник добавил, что боевики в качестве давления на курдские отряды ежедневно расстреливают пленников.

Также источник сообщил, что два истребителя F-15 сил коалиции во главе с США в Сирии по ошибке нанесли удар по курдскому формированию Сирийских демократических сил.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.