«Причина всех финансовых пузырей»: почему Трамп раскритиковал работу Федеральной резервной системы США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС), которая, по его мнению, повышением процентных ставок в этом году не поддержала экономические достижения его администрации. Ранее 10 октября промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 800 пунктов, что стало худшим показателем с февраля этого года. По мнению экспертов, таким образом глава Белого дома пытается убедить общественность, что падение фондового рынка США не вызвано его торговыми войнами с Китаем, и хочет снять с себя за это ответственность перед приближающимися выборами в конгресс. При этом бывший конгрессмен Рон Пол в интервью RT заявил, что подобные процессы на финансовых рынках стали последствием самого существования Федерального резерва, который, по его мнению, стал «причиной всех финансовых пузырей».

Сильнейшее с февраля 2018 года падение фондового рынка США не вызвано торговой и санкционной политикой Вашингтона в отношении Китая, утверждает Дональд Трамп.

«Дело не в этом. Проблема с федеральным резервом. Они как с цепи сорвались — повышают процентные ставки и это просто невероятно… Федрезерв сошёл с ума», — сообщил Трамп, дозвонившись в эфир канала Fox News.

С похожим заявлением американский лидер уже выступал ранее, в ходе политического митинга в поддержку Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

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«Они такие прижимистые, мне кажется, что Федеральный резерв просто сошёл с ума», — заявлял Трамп.

Проблема выборов

Столь резкая критика Трампа в отношении ФРС объясняется тем, что в США приближается день промежуточных выборов в конгресс, а коррекция на бирже явно не добавляет очков Трампу и республиканцам. уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Поэтому нужно найти крайних, что он и делает», — отметил Владимир Брутер.

Американские экономисты и аналитики связывают проседание фондового рынка с мерами Трампа по обложению тарифами китайских товаров, однако президент США винит во всём ФРС. Так, ещё в сентябре он говорил, что «недоволен» третьим за год повышением процентных ставок.

Падение фондового рынка США Трамп назвал ожидаемым, при этом подчеркнув своё несогласие с действиями ФРС.

«Я думаю, что это хорошо. На самом деле, это коррекция рынка которую мы ожидали уже давно. Но я не согласен с тем, что делает Федрезерв», — сообщил Трамп в эфире Fox News.

Однако, как считают эксперты, повышение процентных ставок ФРС было оправдано.

«По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, продолжение экономической политики Трампа чревато большим обвалом. Поэтому такая коррекция — это лучший из вариантов. Ведь в сложившейся ситуации возможно и более опасное развитие событий, когда пострадают рядовые граждане и средний бизнес, находящиеся в сложной кредитной ситуации», — пояснил Брутер.

Удар по карманам

Несогласие с оценкой, которую дал Дональд Трамп политике ФРС, выразила директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Я не стала бы ассоциировать Джея Пауэлла с безумием. Он и члены Совета управляющих (ФРС) выглядят очень серьёзными и надёжными (людьми), несомненно, стремящимися основывать свои решения на актуальной информации и должным образом доносить их до общественности», — приводит слова Лагард канал CNBC.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что процентная ставка будет повышаться из-за низкого уровня безработицы, которого добился Трамп.

Reuters

© Yuri Gripas

Безумная или нет политика ФРС уже ударила по карману миллиардеров. В результате падения фондового рынка США состояние 500 богатейших людей планеты уменьшилось в общей сложности примерно на $99 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос — из-за подешевевших акций своей компании он обеднел на $9,1 млрд. Самый богатый европеец Бернар Арно потерял $4,5 млрд из-за падения акций своей компании LVMH.

Гиганты интернет и IT-индустрии, которых в списке 67, в общем потеряли $32 млрд. Сильнее всего пострадали американские миллиардеры: их коллективный ущерб составил $54,5 млрд.

Повышение ставок ФРС уже сказалось и на рынке ипотечных кредитов США — ставки по самому распространённому ипотечному плану превысили 5% — впервые с февраля 2011 года, сообщает USA Today.

Бывший конгрессмен от штата Техас Рон Пол в эксклюзивном комментарии каналу RT выразил мнение, что обвинять руководство ФРС в коррекции рынка бесмысленно — подобные экономические процессы являются следствием самого существования федерального резерва.

«Они пытаются управлять процессами, которыми управлять невозможно. Я думаю, у нас вообще не должно быть федерального резерва. Это просто монополия, контролирующая ценность нацвалюты, и которая является причиной всех финансовых пузырей. Это не вина Трампа или нынешнего руководства ФРС — это последствия того, что сам ФРС создавал огромные массивы валюты, которые искажают экономический процесс и приводят к плохим инвестициям и долгам. Но республиканцы и демократы хотят, чтобы ФРС продолжал печатать деньги», — сообщил Пол в эфире RT.

Политическая экономика

Заявления Трампа в отношении ФРС можно расценить, как попытку переложить собственную ответственность за перегрев фондового рынка на Федеральный резерв США, считает эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.

Первопричиной многих экономических проблем США является дефицит торгового баланса, пояснил экономист, и именно его пытается своими действиями сократить Трамп, вводя пошлины против Китая.

«Трамп полагал, что увеличение торговых пошлин увеличит поступления в бюджет. В то же время все серьёзные экономисты понимали, что эти действия одновременно создают для США очень высокие риски», — говорит Холодков.

По словам эксперта, сейчас «ситуация на рынке напоминает март в горах, когда достаточно одного выстрела, чтобы сошла лавина и смела всё на своём пути», и таким выстрелом может стать «сверхрешительная экономическая политика Трампа», в частности в отношении Китая.

Более того, эксперты считают, что торговыми войнами дело может не ограничиться. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после визита госсекретаря США Майка Помпео в Пекин стало очевидно, что между ним и китайским министром иностранных дел Ван И существуют принципиальные разногласия, а торговые споры Китая и Соединённых Штатов вскоре могут перерасти в холодную войну. Ван И возложил на США ответственность за эскалацию торговых споров, а также обвинил американские власти во вмешательстве во внутренние дела Китая и Тайваня.

«Хорошая мина при плохой игре»

Торговые войны, которые развязал Трамп, также чреваты оттоком инвестиций из США, утверждает Холодков.

«США держатся за счёт могущества доллара, который занимает порядка 40% международных торговых и инвестиционных операций. Когда Трамп развязал торговые войны, он вызвал недоверие к доллару со стороны тех стран, которые подверглись санкционному давлению», — пояснил Холодков.

В 2018 году несколько стран, включая Россию, вышли из списка основных держателей ценных бумаг казначейства США — долговых обязательств, гарантируемых американским правительством. Холодков считает, что эти бумаги — один из главных инструментов поддержания курса доллара.

Россия входила в число крупнейших держателей трежерис на протяжении 11 лет. Однако с начала весны 2018-го инвестиции РФ в американские казначейские бумаги сократились в 6,5 раза — до $14,9 млрд. Одновременно с Москвой продать американские бонды решила и Турция, уменьшив свои вложения на 42% — до $28,8 млрд.

«Всё это подрывает доверие инвесторов к американской валюте. Как следствие, возникает паника на фондовых рынках… Экономика — это прежде всего настроение инвесторов. Странно, что руководитель государства думает, что он управляет этими настроениями. Трамп не имеет права брать на себя роль руководителя всех инвестиций в США. Мировые инвестиционные потоки ему не подчиняются, поэтому такие заявления, как Трамп сделал в отношении Федерального резерва, можно воспринимать как хорошую мину при плохой игре», — подытожил эксперт.