Трамп заявил, что США могут причинить ещё больше вреда экономике Китая

США могут нанести ещё более серьёзный ущерб китайской экономике, если КНР не пойдёт на договорённости по торговым вопросам. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

В интервью Fox News он отметил, что его политика уже нанесла ущерб экономике Китая.

«Я ещё много чего могу сделать... Я не хочу этого делать, но они должны перейти к обсуждению», — добавил Трамп.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.