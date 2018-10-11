Трамп заявил, что США могут причинить ещё больше вреда экономике Китая
- Reuters
В интервью Fox News он отметил, что его политика уже нанесла ущерб экономике Китая.
«Я ещё много чего могу сделать... Я не хочу этого делать, но они должны перейти к обсуждению», — добавил Трамп.
Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.
Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.