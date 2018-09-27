В Минобороны КНР рассказали о нанесении США ущерба суверенитету Китая
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«Мы уже выразили решительный протест по вопросу продажи США оружия Тайваню. Это вопрос не количества, а качества», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Тайвань является частью Китая, в связи с этим данная ситуация затрагивает коренные интересы КНР.
«Своими действиями США серьёзно нарушили принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, вмешались во внутреннюю политику, нанесли ущерб суверенитету Китая и его интересам в сфере безопасности», — добавил он.
Отдельно он отметил, что данными поставками Вашингтон также нанёс вред отношениям между вооружёнными силами Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Ранее стало известно, что США решили продать Тайваню запчасти и оборудование для военных самолётов.
В августе представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан заявил, что Пекин твёрдо выступает против любых форм военного сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем.