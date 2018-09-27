В Минобороны КНР рассказали о нанесении США ущерба суверенитету Китая

Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян заявил, что Соединённые Штаты наносят ущерб суверенитету Китая поставками оружия на Тайвань.

«Мы уже выразили решительный протест по вопросу продажи США оружия Тайваню. Это вопрос не количества, а качества», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Тайвань является частью Китая, в связи с этим данная ситуация затрагивает коренные интересы КНР.

«Своими действиями США серьёзно нарушили принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, вмешались во внутреннюю политику, нанесли ущерб суверенитету Китая и его интересам в сфере безопасности», — добавил он.

Отдельно он отметил, что данными поставками Вашингтон также нанёс вред отношениям между вооружёнными силами Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее стало известно, что США решили продать Тайваню запчасти и оборудование для военных самолётов.

В августе представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан заявил, что Пекин твёрдо выступает против любых форм военного сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем.