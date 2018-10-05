Обвинения от Пенса: Китай назвал клеветой заявления США о вмешательстве в выборы

Китай считает клеветой обвинения вице-президента США Майка Пенса в адрес Пекина о якобы вмешательстве в предстоящие выборы в конгресс. Об этом заявили в МИД КНР. Китайская сторона призвала Вашингтон отказаться от необоснованных обвинений и прекратить наносить ущерб двусторонним отношениям. Политологи убеждены, что состояние китайско-американских отношений свидетельствует о конкуренции между странами, вышедшей за пределы исключительно экономической сферы. Вашингтон «подготавливает» общественность для введения санкций и ограничений против Пекина, считают в экспертном сообществе.

Китай считает клеветой обвинения вице-президента США Майкла Пенса в адрес Пекина о якобы попытках вмешаться в американские выборы. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Речь (Пенса. — RT) изобилует совершенно безосновательной критикой в отношении китайской внешней и внутренней политики. Заявления о вмешательстве Китая в выборы в США являются клеветой — они полностью сфабрикованы и вводят в заблуждение. В отношении этого Китай выражает решительный протест», — приводит её слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Чуньин подчеркнула, что Китай «не заинтересован во вмешательстве во внутренние дела и выборы в США».

Также по теме В поисках нового врага: как «вмешательство» Китая в выборы США затмило «влияние» России Главная угроза для американской демократии исходит уже не от России, а от Китая, который использует всю свою мощь для влияния на...

«Мы призываем США исправить свои правонарушения, прекратить необоснованно обвинять Китай и клеветать на него, наносить ущерб интересам Китая и китайско-американским связям, а также предпринимать конкретные действия для поддержания прочного и устойчивого развития китайско-американских отношений», — заключила она.

Ранее, 4 октября, Майк Пенс произнёс речь, в которой обвинил Пекин во вмешательстве в предстоящие в США ноябрьские выборы в конгресс.

«Они нацелили свои меры против тех отраслей промышленности и тех штатов, которые важны с точки зрения предстоящих выборов. Согласно одной из оценок, более 80% районов США, в отношении которых китайцы применяют свои меры, голосовали в 2016 году за президента Трампа, а сейчас китайцы хотят, чтобы эти голоса обратились против нашей администрации», — сказал он.

Пенс также выразил убеждённость, что Китай пытается влиять на Соединённые Штаты с помощью американского бизнес-сообщества.

«Высокопоставленные китайские официальные лица уже пытались повлиять на лидеров бизнеса, с тем чтобы убедить их осудить предпринятые США действия в сфере торговли, причём они использовали в качестве средства воздействия на них стремление продолжать деятельность на территории Китая. Одним из недавних по времени примеров стала угроза лишить бизнес-лицензии одну из крупных американских корпораций, в случае если она откажется выступать против политики администрации США в этих вопросах», — говорил он.

.@POTUS Trump’s leadership is working, and China wants a different American President. China is meddling in America’s democracy. As @POTUS Trump said just last week, we have “found that China has been attempting to interfere in our upcoming midterm election.” pic.twitter.com/EvPQxVlsdq — Vice President Mike Pence (@VP) 4 октября 2018 г.

Напомним, глава Соединённых Штатов Дональд Трамп уже обвинял Китай в попытках вмешаться в предстоящие в ноябре выборы.

«Мы получаем миллиарды долларов благодаря таможенным пошлинам, которые идут прямиком в нашу казну, и Китай несёт потери. Мне не нравится, что они действуют против наших фермеров, и мне не нравится, что они распространяют ложную информацию. Помимо этого, мы выяснили, что они пытаются вмешаться в наши выборы», — сказал он 26 сентября.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не допустит этого вмешательства «точно так же, как не позволит этому произойти со стороны России».

Эта конфронтация свидетельствует о масштабной конкуренции Вашингтона и Пекина во всех сферах, убеждён эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Администрация Трампа сверхкитаефобна по своей природе. Они рассматривают Китай как главную геополитическую угрозу национальной безопасности США», — сказал он RT.

По мнению Блохина, американская администрация «напугана тем, что китайская экономика» растёт быстрее, чем американская. Более того, КНР всё больше переориентируется с экспорта и развивает свой внутренний рынок, а потому становится более самодостаточной.

«Огромный рынок, собственное население, которого за миллиард, дают огромные возможности. И всё это пугает американцев», — подчеркнул политолог.

«Повод для санкций»

Американская администрация ищет поводы для введения санкций и с этой целью «обрабатывает» общественное мнение в США, сказал в беседе с RT эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.

«Для того чтобы обосновать необходимость введения санкций, ведущие представители американской администрации обрабатывают общественное мнение США. С этим можно связать и выступление Пенса. Для меня не будет удивлением, если через какое-то время один из предлогов, в частности вмешательство Китая в выборы или мнимое ущемление прав мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района, будет рассматриваться в конгрессе в качестве предлога для введения санкций уже против Китая», — считает эксперт.

Причиной такого подхода являются успехи Пекина в экономике, подчеркнул Холодков. «В прошлом году китайские учёные-инженеры подали 1,3 млн патентных заявок, а американцы в два раза меньше — 605 тыс. И такие вещи американцам очень сложно перенести, потому что они априори уверены в том, что Америка — это сияющий дом на холме, что Америка превыше всего», — сказал он.

Отношения между Китаем и США будут ухудшаться и дальше, убеждён профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов.

«Для решения своих внутренних проблем Соединённые Штаты будут выдвигать всё новые и новые обвинения. А под этим соусом будут вводиться новые санкции. И это делается для того, чтобы оправдать какие-то шаги и ограничения, которые последуют дальше. Не просто «информационный фантом» — озвучить и всё», — убеждён эксперт.

Он подчеркнул, что публичные обвинения, которые звучат со стороны США, — это «информационная подготовка» в отношении Китая, затем последуют конкретные действия.

«Мнимое вмешательство»

США считают, что Россия также вмешивается в американские выборы. Холодков напомнил: несмотря на то что тема китайского вмешательства сейчас на первом плане в СМИ, в конгрессе рассматриваются законопроекты, касающиеся «российского вмешательства».

«На самом деле в конгрессе сейчас рассматривается несколько законопроектов, в том числе законопроект о введении новых санкций против России... Просто китайская тема сейчас звучит гораздо громче в средствах массовой информации», — сказал он.

Напомним, что Соединённые Штаты обвиняют РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. По этому поводу год назад американской стороной было инициировано расследование, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако до сих пор не были представлены доказательства вины России.

Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы. Так, российский президент Владимир Путин 3 октября назвал это вмешательство «мнимым» и выразил надежду, что в скором времени эти обвинения уйдут в прошлое.