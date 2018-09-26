Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы

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Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в американские выборы из-за того, что Вашингтон «пошёл на спор» с Пекином в вопросах торговли.
Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы
  • © Reuters

«К сожалению, мы видим, что Китай пытается вмешиваться в предстоящие выборы в ноябре 2018 года в Соединённых Штатах против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который пошёл на спор с Китаем в вопросах торговли. И мы выигрываем в этом споре на всех уровнях», — заявил Трамп в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, США «не хотели бы» китайского вмешательства в предстоящие выборы.

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Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты намерены в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».

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