Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в американские выборы из-за того, что Вашингтон «пошёл на спор» с Пекином в вопросах торговли.

«К сожалению, мы видим, что Китай пытается вмешиваться в предстоящие выборы в ноябре 2018 года в Соединённых Штатах против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который пошёл на спор с Китаем в вопросах торговли. И мы выигрываем в этом споре на всех уровнях», — заявил Трамп в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, США «не хотели бы» китайского вмешательства в предстоящие выборы.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты намерены в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».