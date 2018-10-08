Имитация Т-72 и дешёвые дроны: как армия Британии отрабатывает «противодействие России» на Аравийском полуострове

Великобритания готовит армию к борьбе со странами, обладающими «более передовыми силами», в том числе к потенциальному столкновению с Россией. Специальные манёвры Лондон проводит в Омане. Как пишет The Times, часть королевских гвардейцев изучила «тактику поведения российских военных», при этом для имитации российских танков Т-72 используется лёгкая разведывательная техника. Кроме того, британцы задействовали в манёврах недорогие беспилотники невоенного назначения. По мнению экспертов, Британия выбрала для проведения учений оманскую пустыню, чтобы быть готовой к ведению боевых действий в схожих погодных условиях, возможно, в Сирии. Аналитики предполагают, что таким образом Лондон стремится продемонстрировать лояльность и приверженность Соединённого Королевства курсу США.

В Омане стартовали учения Saif Sareea 3. В общей сложности в манёврах задействованы 5,5 тыс. британских военнослужащих, 200 единиц бронетехники, шесть кораблей, десантный корабль и восемь истребителей Typhoon. По некоторым оценкам, Лондон потратит на манёвры примерно £100 млн (около $130 млн).

Цель учений — подготовка ВС Великобритании к борьбе со странами, обладающими «более передовыми силами». Как пишет газета The Times, в качестве одной из подобных угроз Соединённое Королевство воспринимает Россию.

Изображать условного противника, в частности, будут 150 военнослужащих гвардейской кавалерии Британской армии, которые предварительно «изучили стратегию российских военных». При этом британцам нужно проявить воображение, поскольку в ходе учений им нужно представить, что они управляют не разведывательными средствами, такими как Scimitar и Spartan, а российскими танками Т-72.

«Мы не пытаемся имитировать российские силы, но мы используем факторы из их деятельности, чтобы показать, как мы можем сражаться против наших сил», — заявил один из командиров подразделения.

Кроме того, как говорится в публикации британской газеты, вооружённые силы Великобритании готовятся к сражению с «военной мощью России» посредством флотилии коммерческих дронов стоимостью менее £1 тыс. (около $1,3 тыс.).

Отмечается, что такие «шпионские игрушки» в прошлом году были популярны в качестве подарка на Рождество. Кроме того, подобные аппараты якобы активно используются в Донбассе — для определения позиций противника перед артиллерийским обстрелом.

Помимо этого, планируется тестирование управляемого дистанционно 30-тонного бронированного тягача, который способен проводить разминирование местности.

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Заметим, что последние аналогичные по масштабам британские учения проводились в Омане в 2001 году. Тогда Лондон задействовал в четыре раза больше военнослужащих и кораблей и в два раза больше бронетехники. Тогда манёвры продемонстрировали, что армия Соединённого Королевства не готова к ведению военных действий в условиях пустыни — обмундирование и техника не выдерживали погодных условий. Температура воздуха в регионе может доходить +50 °С.

Накануне газета The Sunday Times указывала на недостаток у Великобритании обычных оборонных ресурсов.

В этой связи Лондон решил наращивать собственные возможности в киберпространстве. Как заявили анонимные «источники» во власти, британские солдаты якобы ведут подготовку к «массивной кибератаке для отключения электричества в Москве» на случай проявления «агрессии» со стороны России.

В посольстве РФ в Великобритании, а также в Госдуме и Совфеде с возмущением встретили подобную публикацию. Как заявил представитель дипведомства, правящая партия консерваторов должна дать разъяснения по этому вопросу.

«Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений», — сказал он.

Как добавил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, подобные методы «недостойны цивилизованного государства». В свою очередь, вице-премьер Госдумы Ирина Яровая указала на «кризис адекватности» в британском обществе.

«Показуха для США»

Великобритания исходит из в корне ложного предположения о том, что Россия якобы готова начать боевые действия против Соединённого Королевства. С таким утверждением выступил военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он подчеркнул, что российская военная доктрина имеет оборонительный характер.

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«То, что они проводят военные учения в Омане, это, конечно, примечательно. В целом Британия заявляет, что она возвращается в этот регион. Так они демонстрируют Ближнему Востоку, что было до 1945 года, когда там доминировало Соединённое Королевство. Сейчас они показывают, как они «успешно» справляются с различными видами угроз», — пояснил военный эксперт.

По его словам, Лондон занимается искусственным разжиганием напряжённости для того, чтобы показать — «британский мир ещё не такой дряхлый».

«Нужно понимать, что это выставление напоказ своей силы имеет мало влияния на то, чем занимается Россия. А она занимается, прежде всего, собственным государственным строительством, старается не вмешиваться ни в какие внешние дела. Но Великобритания продолжает раздувать щёки, чтобы показать, что они — серьёзная сила, с которой Россия должна считаться», — сказал Леонков RT.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, Великобритания даёт сигнал всему миру, что она готова к прокси-войне — военным столкновениям на территории другого государства.

«Такие учения, которые они проводят в Омане, идентичны тем условиям, которые существуют в Сирии. Здесь мы видим, что это абсолютно агрессивная политика Великобритании. Она проводит учения, чтобы показать США, что при любой ситуации Британия будет с ними», — заметил эксперт.

По его словам, использование дешёвых дронов — показательная акция со стороны Лондона.

«Это показушные учения, которые говорят Пентагону и большой коалиции: мы настроены серьёзно. Британия, в отличие от Прибалтики и Польши не готовится к «вторжению» со стороны России, они готовятся к прокси-войне, это принципиальное отличие Британии.

Лондон демонстрирует готовность прийти на помощь своим союзникам, хотя угрозы нет никакой. К тому же из этого можно извлечь дивиденды от развода с ЕС: чем больше Америка будет поддерживать Британию, тем более уверенно будет чувствовать себя Лондон в торге с Брюсселем», — пояснил Судаков в беседе с RT.