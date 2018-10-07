Посольство отреагировало на сообщения о планируемой кибератаке Британии против России

Правительство консерваторов в Великобритании должно незамедлительно внести ясность в свою позицию относительно сообщений СМИ о том, что у Лондона есть агрессивные планы в киберпространстве против России. Об этом заявили в российском посольстве в Великобритании.

«По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой The Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве. Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений», — цитирует РИА Новости представителя посольства.

В ведомстве отметили, что передача заявлений британских официальных лиц о развязывании кибервойны против России не может не вызывать беспокойства.

«Это связано с тем, что мы стали свидетелями раскручиваемой Лондоном беспрецедентной антироссийской информационной кампании в сочетании с очередной волной шпиономании в отношении нашей страны», — говорится в заявлении.

Как сообщил представитель посольства, «такого рода призывы уже раздавались в британском парламенте».

«Такого рода заявления и планы, если они есть, являются безответственными», — подытожили в дипмиссии.

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».