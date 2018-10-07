Посольство отреагировало на сообщения о планируемой кибератаке Британии против России
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«По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой The Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве. Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений», — цитирует РИА Новости представителя посольства.
В ведомстве отметили, что передача заявлений британских официальных лиц о развязывании кибервойны против России не может не вызывать беспокойства.
«Это связано с тем, что мы стали свидетелями раскручиваемой Лондоном беспрецедентной антироссийской информационной кампании в сочетании с очередной волной шпиономании в отношении нашей страны», — говорится в заявлении.
Как сообщил представитель посольства, «такого рода призывы уже раздавались в британском парламенте».
«Такого рода заявления и планы, если они есть, являются безответственными», — подытожили в дипмиссии.
Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».