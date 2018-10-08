Великобритания впервые использует дроны «против России» в ходе учений в Омане
Об этом сообщает The Times.
По данным издания, речь идёт о дронах стоимостью менее £1 тыс. (около $1,3 тыс.). В Британии подобные изделия в прошлом году были популярны в качестве подарка на Рождество.
Как уточняет ТАСС, в учениях принимают участие 5,5 тыс. британских военнослужащих.
Стоимость проведения мероприятий оценивается в £100 млн (около $130 млн). В них задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, восемь самолётов «Тайфун».
Ранее сообщалось, что учения НАТО Trident Juncture 2018 будут проходить в период с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Они станут крупнейшими в рамках НАТО за последние 16 лет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запланированные на осень учения альянса носят антироссийскую направленность.