Великобритания впервые использует дроны «против России» в ходе учений в Омане

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Британские военнослужащие на крупнейших за последние 17 лет учениях Saif Sareea 3 в Омане впервые используют многочисленные беспилотные летательные аппараты. Роль гипотетического противника в ходе мероприятий отводится в том числе России.

Об этом сообщает The Times.

По данным издания, речь идёт о дронах стоимостью менее £1 тыс. (около $1,3 тыс.). В Британии подобные изделия в прошлом году были популярны в качестве подарка на Рождество.

Как уточняет ТАСС, в учениях принимают участие 5,5 тыс. британских военнослужащих.

Стоимость проведения мероприятий оценивается в £100 млн (около $130 млн). В них задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, восемь самолётов «Тайфун». 

Ранее сообщалось, что учения НАТО Trident Juncture 2018 будут проходить в период с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Они станут крупнейшими в рамках НАТО за последние 16 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запланированные на осень учения альянса носят антироссийскую направленность.

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