В Финляндии назвали учения НАТО фактором стабильности в отношениях с Россией

Короткая ссылка
Учения НАТО Trident Juncture 2018 станут фактором стабильности в отношениях альянса с Россией, заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.
В Финляндии назвали учения НАТО фактором стабильности в отношениях с Россией
  • Reuters

«Не думаю, что эти учения будут беспокоить Россию. Наоборот, они посылают мощный сигнал, что НАТО — оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну. Я считаю, что данные манёвры являются скорее стабилизирующим фактором, и хорошо, что Финляндия сможет принять в них участие вместе со своими партнёрами», — цитирует Ниинистё Iltalehti.

По его мнению, учения, в которых примут участие 40 тыс. военных, не усилят напряжённость между Западом и Москвой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.

Учения НАТО Trident Juncture 2018 пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Они станут крупнейшими в рамках НАТО за последние 16 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить