«Отношения с Веной носят приоритетный характер»: что обсудят Путин и Курц в Санкт-Петербурге

3 октября в Санкт-Петербурге пройдут переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Лидеры откроют выставку в Эрмитаже, а также обсудят перспективы развития двусторонних отношений и важнейшие региональные проблемы. Вена традиционно является ведущим партнёром РФ в Центральной Европе, одним из главных игроков на Балканах, занимает активную позицию по поводу конфликтов в Сирии и на Украине, а сейчас ещё и председательствует в ЕС. По мнению экспертов, эффект от этого саммита может оказать влияние на европейскую политику в целом. Чего ждать от встречи Путина и Курца, выяснял RT.

3 октября в Санкт-Петербурге состоится встреча президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который прибывает в северную столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства и вместе с ним открыть в Эрмитаже выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена». Это уже четвёртая встреча лидеров двух стран за текущий год.

Ранее, 5 июня, в ходе визита российского президента в Австрию Путин и Курц открывали совместную экспозицию Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены в австрийской столице. Теперь наступила очередь Санкт-Петербурга. Уникальный культурный проект осуществляется при поддержке двух крупнейших энергетических корпораций стран — «Газпрома» и OMV AG. И это, как отмечают эксперты, неслучайно.

Энергетическое сотрудничество — один из главных двигателей российско-австрийских отношений. Июньский визит Путина в Вену был приурочен к 50-летию начала закупок Австрией газа из России. Тогда в числе прочих документов Владимир Путин и Себастьян Курц подписали контракт на поставки в Австрию голубого топлива на срок до 2040 года.

3 сентября 2018-го Путин подписал указ о награждении председателя совета директоров OMV AG Райнера Зеле орденом Дружбы «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами».

«Конечно, ключевое сотрудничество в области энергетики — это и «Северный поток — 2», — заявил накануне журналистам вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

Экономическое сотрудничество

«Северный поток — 2» тоже будет обсуждаться, — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Однако в прошлом, когда шло обсуждение «Южного потока», роль Австрии должна была быть гораздо значительней, чем в этом проекте. Она, по сути, должна была стать главным энергетическим хабом в Южной и Юго-Восточной Европе».

© Сергей Гунеев / РИА Новости

Поэтому, по словам эксперта, Вену могут интересовать и перспективы «Турецкого потока» — ведь если газопровод продлят в Европу, то он вряд ли минует Австрию.

Кроме того, «есть достаточное количество других отраслей, где Россия и Австрия могут сотрудничать, начиная от туризма и заканчивая инфраструктурными проектами», утверждает Камкин.

Как отметил в интервью «Известиям» посол России в Австрии Дмитрий Любинский, на встрече в Петербурге лидеры обсудят реализацию договорённостей, достигнутых в ходе официального визита Владимира Путина в Вену.

Тогда представители правительств двух стран подписали соглашение об отмене взаимного налогообложения в том, что касается налогов на доходы и капитал, и заключили меморандумы о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Федеральным министерством транспорта, инноваций и технологий Австрии, а также между российским Минприроды и аналогичным австрийским ведомством.

Также по теме «Заинтересованы, чтобы Евросоюз был единым и процветающим»: Путин ответил на вопросы австрийского телеканала Россия хочет, чтобы ЕС процветал и был стабилен. В частности, традиционный и надёжный партнёр РФ в Европе — Вена. Об этом в интервью...

Обсуждались также крупные инфраструктурные проекты — как уже находящиеся в стадии реализации, как «Северный поток — 2», так и новые предложения, например строительство железнодорожной магистрали с колеёй российского стандарта от словацкого города Кошице до Вены. Как отметил тогда российский президент, «в случае его реализации объёмы грузоперевозок между Европой и Азией по Транссибу значительно возрастут; при этом сократятся издержки для конечных потребителей».

Сейчас, несмотря на экономические санкции ЕС, российско-австрийское торговое сотрудничество развивается динамично. В 2017 году товарооборот между двумя странами вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом и превысил $4 млрд. Ни одна австрийская компания, работавшая в России до 2014 года, не покинула страну из-за санкций.

«Торговый оборот, несмотря на рост, пока не такой, каким бы мог быть. Есть куда расти», — отметил Камкин.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил в беседе с RT, что для такой небольшой страны, как Австрия, где проживают 8,5 млн человек, объём двусторонних экономических связей является серьёзным.

«Однако самое главное — это политические отношения с Австрией», — подчеркнул он.

Важный игрок

«Австрия занимает особое положение в Европе, — отметил Бондаренко. — Это страна нейтральная, которая не входит в НАТО. Исторически со второй половины XX века она всегда поддерживала хорошие отношения и с СССР, и с Россией. Кризисов в отношениях у нас никогда не было».

Политическое сотрудничество двух стран активно развивается и по сей день. Так, Австрия оказалась одной из немногих западных стран, которые весной текущего года отказались высылать российских дипломатов из-за солидарности с Великобританией по делу Скрипалей. А в августе текущего года российский президент стал почётным гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Коалиционное правительство Австрийской народной партии Себастьяна Курца и Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе выступает за всестороннее развитие связей с Москвой и за скорейшую отмену санкций. И хотя сам Курц, в отличие от своих партнёров по коалиции, негативно высказывался по поводу воссоединения Крыма с РФ, в интервью Der Spiegel он заявил, что обеспечить мир в Европе можно «только с Россией, а не против неё».

«Молодой лидер Австрии Себастьян Курц является человеком, который символизирует новое поколение европейских политиков, — отмечает Бондаренко. — И он из них всех — рекордсмен по количеству встреч с российским лидером».

Ещё 5 июня в ходе встречи с Владимиром Путиным в Вене австрийский канцлер отметил, что с 1 июля его страна будет председательствовать в ЕС и собирается «активно принимать участие в формировании позиции ЕС, решений ЕС, в том числе о санкциях». И хотя пока Австрия никак не препятствовала продлению антироссийских санкций, Камкин считает, «попыток продвижения данного вопроса» со стороны Вены «исключать нельзя».

«Австрия является особым игроком в Европе, — добавляет Бондаренко. — Поэтому отношения с Веной носят приоритетный характер. Австрия даёт в определённой степени доступ к Германии, является ключом к Балканам и Восточной Европе».

Дело мира

Ситуации в Сирии и на Украине также обычно обсуждаются в ходе встреч представителей России и Австрии, и, по словам экспертов, вряд ли эти темы обойдут стороной и в этот раз. Так, Кнайсль не упустила возможности поговорить с Путиным о будущем Сирии даже на собственной свадьбе.

«И Ближний Восток, и Украина — это поставщики беженцев», — объяснил особое внимание к этим двум темам австрийского руководства Камкин.

По словам эксперта, австрийцы нацелены на то, чтобы не допустить повторения миграционного кризиса 2015 года, который ударил и по их стране.

Кроме того, играют свою роль и традиции австрийской дипломатии. Вена как столица нейтральной страны пытается увеличить своё значение в Европе и мире в качестве переговорной площадки.

«Рассматривать Вену как точку переговоров по тем же Донбассу и Сирии вполне возможно», — подчёркивает Камкин.

Сирийские беженцы пересекают границу Австрии и Венгрии в 2015 году

Reuters

© Leonhard Foeger

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Австрия, наряду с Турцией, Финляндией, Белоруссией, Швецией и Сербией, готова участвовать в формировании контингента миротворцев ООН для Донбасса.

Однако Бондаренко отмечает, что все заявления такого рода со стороны США носят «преждевременный характер» и не могут пройти без согласования с Москвой, хотя Австрия вполне могла бы участвовать в миротворческих инициативах любого рода.

Балканский вопрос

Ещё один регион, к которому традиционно приковано внимание России и Австрии, — Балканы. Вена ещё со времён монархии Габсбургов пытается играть здесь особую роль.

Сейчас австрийское правительство выступает за вхождение в ЕС всех стран Западных Балкан. В прошлом месяце Себастьян Курц присоединился к политикам, поддержавшим референдум в Македонии о вступлении в НАТО и ЕС, который российский МИД считает противоречащим международному праву и самой македонской конституции.

Однако Москва и Вена не по всем балканским проблемам находятся по разные стороны баррикад. Так, в прошлом месяце вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе побывал с визитом в Боснии, где поддержал президента Республики Сербской Милорада Додика, который выдвинулся на пост одного из трёх членов президиума Боснии и Герцеговины — высшего коллективного органа управления страной. Додик известен тем, что активно выступает за развитие отношений с Россией. 30 сентября он встречался с президентом Путиным в Сочи.

2 октября в Москве российский президент общался с ещё одним сербским лидером — президентом Сербии Александром Вучичем. Этот визит совпал с очередным обострением между Белградом и Приштиной. 29 сентября косовский спецназ занял Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, а также подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе». Сербия в ответ привела войска в состояние повышенной боеготовности.

2 октября 2018 года. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (слева) во время встречи в Москве

© Сергей Гунеев / РИА Новости

«Нельзя исключать, что лидеры России и Австрии могут обсудить резкое обострение ситуации на Балканах, в том числе на границе между Косово и Сербией, — отмечает Камкин. — Австрия является страной, близко расположенной к этой потенциальной горячей точке, и дополнительная нестабильность и поток беженцев ей не нужны».

По словам Бондаренко, от России и Австрии в этом регионе многое зависит.

«Если Москва и Вена продолжат поддерживать хорошие отношения, то эффект скажется положительно не только на России и Австрии. Он коснётся и Балкан, и ряда других европейских стран», — резюмировал эксперт.