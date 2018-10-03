«Отношения с Веной носят приоритетный характер»: что обсудят Путин и Курц в Санкт-Петербурге
- Владимир Путин и Себастьян Курц
- © Алексей Дружинин / РИА Новости
3 октября в Санкт-Петербурге состоится встреча президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который прибывает в северную столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства и вместе с ним открыть в Эрмитаже выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена». Это уже четвёртая встреча лидеров двух стран за текущий год.
Ранее, 5 июня, в ходе визита российского президента в Австрию Путин и Курц открывали совместную экспозицию Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены в австрийской столице. Теперь наступила очередь Санкт-Петербурга. Уникальный культурный проект осуществляется при поддержке двух крупнейших энергетических корпораций стран — «Газпрома» и OMV AG. И это, как отмечают эксперты, неслучайно.
Энергетическое сотрудничество — один из главных двигателей российско-австрийских отношений. Июньский визит Путина в Вену был приурочен к 50-летию начала закупок Австрией газа из России. Тогда в числе прочих документов Владимир Путин и Себастьян Курц подписали контракт на поставки в Австрию голубого топлива на срок до 2040 года.
3 сентября 2018-го Путин подписал указ о награждении председателя совета директоров OMV AG Райнера Зеле орденом Дружбы «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами».
«Конечно, ключевое сотрудничество в области энергетики — это и «Северный поток — 2», — заявил накануне журналистам вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.
Экономическое сотрудничество
«Северный поток — 2» тоже будет обсуждаться, — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Однако в прошлом, когда шло обсуждение «Южного потока», роль Австрии должна была быть гораздо значительней, чем в этом проекте. Она, по сути, должна была стать главным энергетическим хабом в Южной и Юго-Восточной Европе».
- © Сергей Гунеев / РИА Новости
Поэтому, по словам эксперта, Вену могут интересовать и перспективы «Турецкого потока» — ведь если газопровод продлят в Европу, то он вряд ли минует Австрию.
Кроме того, «есть достаточное количество других отраслей, где Россия и Австрия могут сотрудничать, начиная от туризма и заканчивая инфраструктурными проектами», утверждает Камкин.
Как отметил в интервью «Известиям» посол России в Австрии Дмитрий Любинский, на встрече в Петербурге лидеры обсудят реализацию договорённостей, достигнутых в ходе официального визита Владимира Путина в Вену.
Тогда представители правительств двух стран подписали соглашение об отмене взаимного налогообложения в том, что касается налогов на доходы и капитал, и заключили меморандумы о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Федеральным министерством транспорта, инноваций и технологий Австрии, а также между российским Минприроды и аналогичным австрийским ведомством.
Обсуждались также крупные инфраструктурные проекты — как уже находящиеся в стадии реализации, как «Северный поток — 2», так и новые предложения, например строительство железнодорожной магистрали с колеёй российского стандарта от словацкого города Кошице до Вены. Как отметил тогда российский президент, «в случае его реализации объёмы грузоперевозок между Европой и Азией по Транссибу значительно возрастут; при этом сократятся издержки для конечных потребителей».
Сейчас, несмотря на экономические санкции ЕС, российско-австрийское торговое сотрудничество развивается динамично. В 2017 году товарооборот между двумя странами вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом и превысил $4 млрд. Ни одна австрийская компания, работавшая в России до 2014 года, не покинула страну из-за санкций.
«Торговый оборот, несмотря на рост, пока не такой, каким бы мог быть. Есть куда расти», — отметил Камкин.
В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил в беседе с RT, что для такой небольшой страны, как Австрия, где проживают 8,5 млн человек, объём двусторонних экономических связей является серьёзным.
«Однако самое главное — это политические отношения с Австрией», — подчеркнул он.
Важный игрок
«Австрия занимает особое положение в Европе, — отметил Бондаренко. — Это страна нейтральная, которая не входит в НАТО. Исторически со второй половины XX века она всегда поддерживала хорошие отношения и с СССР, и с Россией. Кризисов в отношениях у нас никогда не было».
Политическое сотрудничество двух стран активно развивается и по сей день. Так, Австрия оказалась одной из немногих западных стран, которые весной текущего года отказались высылать российских дипломатов из-за солидарности с Великобританией по делу Скрипалей. А в августе текущего года российский президент стал почётным гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Коалиционное правительство Австрийской народной партии Себастьяна Курца и Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе выступает за всестороннее развитие связей с Москвой и за скорейшую отмену санкций. И хотя сам Курц, в отличие от своих партнёров по коалиции, негативно высказывался по поводу воссоединения Крыма с РФ, в интервью Der Spiegel он заявил, что обеспечить мир в Европе можно «только с Россией, а не против неё».
«Молодой лидер Австрии Себастьян Курц является человеком, который символизирует новое поколение европейских политиков, — отмечает Бондаренко. — И он из них всех — рекордсмен по количеству встреч с российским лидером».
Ещё 5 июня в ходе встречи с Владимиром Путиным в Вене австрийский канцлер отметил, что с 1 июля его страна будет председательствовать в ЕС и собирается «активно принимать участие в формировании позиции ЕС, решений ЕС, в том числе о санкциях». И хотя пока Австрия никак не препятствовала продлению антироссийских санкций, Камкин считает, «попыток продвижения данного вопроса» со стороны Вены «исключать нельзя».
«Австрия является особым игроком в Европе, — добавляет Бондаренко. — Поэтому отношения с Веной носят приоритетный характер. Австрия даёт в определённой степени доступ к Германии, является ключом к Балканам и Восточной Европе».
Дело мира
Ситуации в Сирии и на Украине также обычно обсуждаются в ходе встреч представителей России и Австрии, и, по словам экспертов, вряд ли эти темы обойдут стороной и в этот раз. Так, Кнайсль не упустила возможности поговорить с Путиным о будущем Сирии даже на собственной свадьбе.
«И Ближний Восток, и Украина — это поставщики беженцев», — объяснил особое внимание к этим двум темам австрийского руководства Камкин.
По словам эксперта, австрийцы нацелены на то, чтобы не допустить повторения миграционного кризиса 2015 года, который ударил и по их стране.
Кроме того, играют свою роль и традиции австрийской дипломатии. Вена как столица нейтральной страны пытается увеличить своё значение в Европе и мире в качестве переговорной площадки.
«Рассматривать Вену как точку переговоров по тем же Донбассу и Сирии вполне возможно», — подчёркивает Камкин.
- Сирийские беженцы пересекают границу Австрии и Венгрии в 2015 году
- Reuters
- © Leonhard Foeger
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Австрия, наряду с Турцией, Финляндией, Белоруссией, Швецией и Сербией, готова участвовать в формировании контингента миротворцев ООН для Донбасса.
Однако Бондаренко отмечает, что все заявления такого рода со стороны США носят «преждевременный характер» и не могут пройти без согласования с Москвой, хотя Австрия вполне могла бы участвовать в миротворческих инициативах любого рода.
Балканский вопрос
Ещё один регион, к которому традиционно приковано внимание России и Австрии, — Балканы. Вена ещё со времён монархии Габсбургов пытается играть здесь особую роль.
Сейчас австрийское правительство выступает за вхождение в ЕС всех стран Западных Балкан. В прошлом месяце Себастьян Курц присоединился к политикам, поддержавшим референдум в Македонии о вступлении в НАТО и ЕС, который российский МИД считает противоречащим международному праву и самой македонской конституции.
Однако Москва и Вена не по всем балканским проблемам находятся по разные стороны баррикад. Так, в прошлом месяце вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе побывал с визитом в Боснии, где поддержал президента Республики Сербской Милорада Додика, который выдвинулся на пост одного из трёх членов президиума Боснии и Герцеговины — высшего коллективного органа управления страной. Додик известен тем, что активно выступает за развитие отношений с Россией. 30 сентября он встречался с президентом Путиным в Сочи.
2 октября в Москве российский президент общался с ещё одним сербским лидером — президентом Сербии Александром Вучичем. Этот визит совпал с очередным обострением между Белградом и Приштиной. 29 сентября косовский спецназ занял Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, а также подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе». Сербия в ответ привела войска в состояние повышенной боеготовности.
- 2 октября 2018 года. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (слева) во время встречи в Москве
- © Сергей Гунеев / РИА Новости
«Нельзя исключать, что лидеры России и Австрии могут обсудить резкое обострение ситуации на Балканах, в том числе на границе между Косово и Сербией, — отмечает Камкин. — Австрия является страной, близко расположенной к этой потенциальной горячей точке, и дополнительная нестабильность и поток беженцев ей не нужны».
По словам Бондаренко, от России и Австрии в этом регионе многое зависит.
«Если Москва и Вена продолжат поддерживать хорошие отношения, то эффект скажется положительно не только на России и Австрии. Он коснётся и Балкан, и ряда других европейских стран», — резюмировал эксперт.
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