Путин и Курц обсудят «Северный поток — 2»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Козака.
«У нас все темы, которые мы обсуждаем с Австрией, — они являются позитивными, мы быстро находим общий язык. Конечно, ключевое сотрудничество в области энергетики — это и «Северный поток — 2», — сказал он.
Козак добавил, что Австрия всегда последовательно занимала позицию, которая является выгодной и для неё, и для России.
По его словам, стороны актуализируют реализацию проектов: и широкая колея, и «Северный поток — 2» — эти «вопросы будут предметом обсуждения».
Также планируется обсуждение взаимных инвестиций и создание условий для ведения бизнеса.
«Как правило, с австрийскими коллегами мы с пониманием к этому относимся, когда они высказывают озабоченности конкретных компаний — а их много работает на территории России. Кстати, после всех санкций никто не ушёл. Любые проблемы — мы их тщательно, детально разбираем», — добавил он.
В Санкт-Петербурге 3 октября состоятся переговоры Путина и Курца.
Как заявили в Кремле, стороны обсудят состояние и перспективы отношений двух стран, а также международные и региональные проблемы.