Путин и Курц обсудят «Северный поток — 2»

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Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца в Санкт-Петербурге.
Путин и Курц обсудят «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Козака.

«У нас все темы, которые мы обсуждаем с Австрией, — они являются позитивными, мы быстро находим общий язык. Конечно, ключевое сотрудничество в области энергетики — это и «Северный поток — 2», — сказал он.

Козак добавил, что Австрия всегда последовательно занимала позицию, которая является выгодной и для неё, и для России.

По его словам, стороны актуализируют реализацию проектов: и широкая колея, и «Северный поток — 2» — эти «вопросы будут предметом обсуждения».

Также планируется обсуждение взаимных инвестиций и создание условий для ведения бизнеса.

«Как правило, с австрийскими коллегами мы с пониманием к этому относимся, когда они высказывают озабоченности конкретных компаний — а их много работает на территории России. Кстати, после всех санкций никто не ушёл. Любые проблемы — мы их тщательно, детально разбираем», — добавил он.

В Санкт-Петербурге 3 октября состоятся переговоры Путина и Курца. 

Как заявили в Кремле, стороны обсудят состояние и перспективы отношений двух стран, а также международные и региональные проблемы. 

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