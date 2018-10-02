В Кремле анонсировали встречу Путина и Курца в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге 3 октября состоятся переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
В Кремле анонсировали встречу Путина и Курца в Петербурге
  • РИА Новости

«Позднее в этот день, 3 октября, в Санкт-Петербурге состоятся переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастьяном Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом», — заявили в Кремле. 

Отмечается, что Путин и Курц обсудят состояние и перспективы развития отношений России и Австрии. Кроме того, будут обсуждаться международные и региональные проблемы, в том числе с учётом председательства Австрии в Совете ЕС.

Также они примут участие в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и Венского музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций».

Ранее стало известно, что Курц посетит Петербург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить