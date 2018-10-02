В Кремле анонсировали встречу Путина и Курца в Петербурге

В Санкт-Петербурге 3 октября состоятся переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Позднее в этот день, 3 октября, в Санкт-Петербурге состоятся переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастьяном Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом», — заявили в Кремле.

Отмечается, что Путин и Курц обсудят состояние и перспективы развития отношений России и Австрии. Кроме того, будут обсуждаться международные и региональные проблемы, в том числе с учётом председательства Австрии в Совете ЕС.

Также они примут участие в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и Венского музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций».

Ранее стало известно, что Курц посетит Петербург.