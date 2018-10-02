«Остаётся версия преднамеренного воздействия»: «Роскосмос» исключил возникновение повреждений в ТПК «Союз» из-за брака

Отверстие в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-09» появилось в результате преднамеренного воздействия. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что внутренняя проверка на предприятии РКК «Энергия», изготовившем ТПК, исключила версию производственного брака. Как и при каких обстоятельствах появилась дыра в обшивке корабля, установит вторая комиссия. Для этого 15 ноября в открытый космос выйдут члены экипажа МКС — они займутся обследованием внешней стороны отверстия.

Отверстие в транспортном пилотируемом корабле (ТПК) «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, появилось в результате преднамеренного воздействия. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что версия производственного брака в РКК «Энергия» была исключена после внутренней проверки в компании.

«Одна комиссия (внутренняя, от РКК «Энергия». — RT) уже закончила свою деятельность. Она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остаётся версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано — установит вторая комиссия (от «Роскосмоса». — RT)», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Он напомнил, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы обследовать отверстие снаружи. Однако от дальнейших комментариев по ходу расследования глава «Роскосмоса» отказался из-за договорённостей с NASA. «Сейчас скажу что-то лишнее — будет дыра в отношениях (с NASA. — RT)», — отметил Рогозин.

Ранее о том, что в космос для обследования отверстия с внешней стороны выйдут именно российские космонавты, сообщал исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв. Он заметил, что эта операция должна занять около двух часов.

«Должны быть вскрыты слой теплоизоляции и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до «дыры» в корпусе «Союза», — говорил он ТАСС.

Комиссия от «Роскосмоса» начала свою работу 11 сентября. Её возглавил Рогозин. Он подчёркивал, что в её работе принимают участие «компетентные органы». Тем не менее сроки работы комиссии установлены не были. «Нас же интересует истина, поэтому время не имеет здесь значения. Естественно, в разумных пределах», — говорил он РИА Новости.

Госкорпорация «Роскосмос» сформировала специальную комиссию по расследованию нештатной ситуации, связанной с утечкой воздуха, возникшей на борту пилотируемого корабля «Союз МС-09».



Официальные выводы госкомиссии будут озвучены после завершения ее работы. pic.twitter.com/eulqeIQwTa — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 сентября 2018 г.

«Не выявлено системных проблем»

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления воздуха. Это произошло в результате утечки в пристыкованном к станции российском корабле «Союз». Позже была обнаружена микротрещина в бытовом отсеке ТПК. В тот же день её заделали специальным герметиком. Для расследования причин произошедшего была собрана внутренняя комиссия производителя космического корабля РКК «Энергия».

3 сентября Рогозин заявил, что комиссией от рассматриваются две версии — происхождение отверстия в процессе сборки корабля на Земле и в результате сверления в космосе. «Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — говорил он.

По результатам внутренней проверки не было выявлено системных проблем производства «Союзов» в РКК «Энергия». Об этом сообщал первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов.

«В РКК «Энергия» по итогам внутренней комиссии предприятия не выявлено системных проблем в технологии производства кораблей «Союз», которые могли привести к ошибочному повреждению «Союза МС-09», — отмечал он.

Отметим, что при сборке ТПК «Союз» сверление не используется. Об этом заявил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Он подчеркнул, что все отверстия появляются ещё в результате выдавливания пресс-форм. Таким образом, делает выводы источник, просверленное отверстие могло появиться только в результате преднамеренных действий либо на Земле, либо уже в космосе.

На данный момент о подозреваемых не сообщается. Однако сам корабль будет продолжать полёт, сообщили в РКК «Энергия». «Союз МС-09» допущен к продолжению полёта в составе РС (Российского сегмента. — RT) МКС и выполнению функции корабля-спасателя», — говорится на сайте компании.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09» с космодрома «Байконур»

© Сергей Мамонтов / РИА Новости

NASA выразили готовность, в случае необходимости, поддержать расследование «Роскосмоса», заявила представитель агентства Стефани Ширхольц.

«Наши российские партнёры на протяжении многих лет полётов человека в космос многократно демонстрировали человеческую и технологическую стойкость. Мы уверены, что они обнаружат причину утечки», — отмечала она в беседе с РИА Новости.

Однако, как отмечает Рогозин, «Роскосмос» испытывает проблемы при взаимодействии с NASA. Он подчеркнул, что эти проблемы появились из-за влияния американских «кругов», которые диктуют условия космическому агентству США.