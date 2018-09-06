NASA готово оказать поддержку при расследовании появления отверстия на «Союзе»

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово в случае необходимости оказать поддержку комиссии, занимающейся установлением причин появления микротрещины на корабле «Союз».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя NASA Стефани Ширхольц.

По её словам, российские партнёры на протяжении многих лет полётов человека в космос демонстрировали человеческую и технологическую стойкость.

В агентстве выразили уверенность, что российская комиссия обнаружит причину утечки воздуха.

«NASA будет оказывать поддержку работе (ведущей расследование) комиссии при необходимости», — добавила Ширхольц.

Ранее стало известно, что в обшивке «Союза МС-09» появилось отверстие от сверла, это привело к утечке воздуха на МКС.