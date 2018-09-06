NASA готово оказать поддержку при расследовании появления отверстия на «Союзе»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя NASA Стефани Ширхольц.
По её словам, российские партнёры на протяжении многих лет полётов человека в космос демонстрировали человеческую и технологическую стойкость.
В агентстве выразили уверенность, что российская комиссия обнаружит причину утечки воздуха.
«NASA будет оказывать поддержку работе (ведущей расследование) комиссии при необходимости», — добавила Ширхольц.
Ранее стало известно, что в обшивке «Союза МС-09» появилось отверстие от сверла, это привело к утечке воздуха на МКС.