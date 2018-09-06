NASA готово оказать поддержку при расследовании появления отверстия на «Союзе»

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Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово в случае необходимости оказать поддержку комиссии, занимающейся установлением причин появления микротрещины на корабле «Союз». 
NASA готово оказать поддержку при расследовании появления отверстия на «Союзе»
  • © Роскосмос / Олег Артемьев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя NASA Стефани Ширхольц.

По её словам, российские партнёры на протяжении многих лет полётов человека в космос демонстрировали человеческую и технологическую стойкость.

В агентстве выразили уверенность, что российская комиссия обнаружит причину утечки воздуха.

«NASA будет оказывать поддержку работе (ведущей расследование) комиссии при необходимости», — добавила Ширхольц.

Ранее стало известно, что в обшивке «Союза МС-09» появилось отверстие от сверла, это привело к утечке воздуха на МКС.

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