Источник: отверстие в «Союзе» появилось, когда корабль был в полностью собранном состоянии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Дырку просверлили, когда изделие было уже собрано», — указал собеседник агентства.
Источник агентства отметил, что виновных в повреждении корабля пока не нашли. Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину доложат о результатах внутренней комиссии на предприятии РКК «Энергия» 10 сентября.
Ранее источники в ракетно-космической отрасли заявили РИА Новости, что отверстие появилось ещё на этапе сборки в Королёве и его пытались заделать ещё на Земле.