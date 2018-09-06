Источник: отверстие в «Союзе» появилось, когда корабль был в полностью собранном состоянии

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Отверстие от сверла в корабле «Союз МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось, когда он находился уже в полностью собранном состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Дырку просверлили, когда изделие было уже собрано», — указал собеседник агентства.

Источник агентства отметил, что виновных в повреждении корабля пока не нашли. Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину доложат о результатах внутренней комиссии на предприятии РКК «Энергия» 10 сентября.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли заявили РИА Новости, что отверстие появилось ещё на этапе сборки в Королёве и его пытались заделать ещё на Земле.

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