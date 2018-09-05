Источники: отверстие в «Союзе» появилось на этапе сборки

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Отверстие от сверла в корабле «Союз МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось ещё на этапе сборки в Королёве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
Источники: отверстие в «Союзе» появилось на этапе сборки
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По словам одного из них, внутренняя комиссия изучает книгу с замечаниями, в которой есть лист со всеми нарушениями, выявленными в ходе производства или испытаний.

Другой собеседник РИА Новости проинформировал, что ряд сотрудников на предприятии знали об отверстии, поскольку его пытались заделать ещё на Земле. Он пояснил, что на финальном этапе сборки отверстие заполнили специальным клеем. 

Ещё один источник отметил, что просверлить отверстие на Байконуре было бы сложно, поскольку там корабль никогда не остаётся без присмотра.

Все три источника агентства исключили версию, что отверстие могли сделать сами космонавты.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» могли просверлить в космосе.

30 августа на борту Международной космической станции зафиксировали падение давления воздуха.

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