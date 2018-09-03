Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз» могли просверлить в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что эксперты рассматривают версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку космического корабля «Союз».

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — приводит РИА Новости его слова.

Рогозин указал на существование вероятности того, что повреждение могло произойти в результате технологической ошибки специалиста.

При этом, как отметил глава «Роскосмоса», в данный момент точно неизвестно, где именно производились действия, которые привели к повреждению космического корабля: на Земле или уже на орбите планеты.

30 августа сообщалось, что на борту Международной космической станции было зафиксировано падение давления воздуха.

Как подчёркивалось, утечка произошла в пристыкованном к российскому сегменту МКС корабле «Союз».

По данным СМИ, инцидент мог произойти из-за производственного брака.