Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности МКС

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности Международной космической станции (МКС), где ранее было зафиксировано падение давления воздуха.
Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности МКС
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что российский Центр управления полётами (ЦУП) принял решение приостановить работы по устранению микротрещины в корабле «Союз МС-09».

30 августа на борту МКС было зафиксировано падение давления воздуха. Как отмечается, утечка произошла в пристыкованном к российскому сегменту МКС корабле «Союз».

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