Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности МКС
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- РИА Новости
«Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов», — написал он в Twitter.
Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов pic.twitter.com/5PnwbbWjaz— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 августа 2018 г.
Ранее стало известно, что российский Центр управления полётами (ЦУП) принял решение приостановить работы по устранению микротрещины в корабле «Союз МС-09».
30 августа на борту МКС было зафиксировано падение давления воздуха. Как отмечается, утечка произошла в пристыкованном к российскому сегменту МКС корабле «Союз».