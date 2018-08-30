Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности Международной космической станции (МКС), где ранее было зафиксировано падение давления воздуха.

«Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов», — написал он в Twitter.

Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов pic.twitter.com/5PnwbbWjaz — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 августа 2018 г.

Ранее стало известно, что российский Центр управления полётами (ЦУП) принял решение приостановить работы по устранению микротрещины в корабле «Союз МС-09».

30 августа на борту МКС было зафиксировано падение давления воздуха. Как отмечается, утечка произошла в пристыкованном к российскому сегменту МКС корабле «Союз».