Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

Разгерметизации корабля «Союз МС-09» могла произойти из-за производственного брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09» установлена. Она возникла ещё на Земле. Ответственный за халатность установлен», — сказал источник.

Как заявил другой источник, сотрудник, скорее всего, после того как осознал ошибку, заделал её специальным клеем, и она не была обнаружена во время проверки корабля.

«Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», — добавил источник.

30 августа на борту МКС было зафиксировано падение давления воздуха. Утечка произошла в пристыкованном к российскому сегменту МКС корабле «Союз». Лётчик-космонавт Сергей Крикалёв в беседе с телеканалом «Звезда» оценил работы по восстановлению герметичности.

Ранее также стало известно, что Россия в апреле прекратит доставлять американских астронавтов на МКС.