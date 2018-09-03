Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

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Разгерметизации корабля «Союз МС-09» могла произойти из-за производственного брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Названа возможная причина утечки воздуха на МКС
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«Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09» установлена. Она возникла ещё на Земле. Ответственный за халатность установлен», — сказал источник.

Как заявил другой источник, сотрудник, скорее всего, после того как осознал ошибку, заделал её специальным клеем, и она не была обнаружена во время проверки корабля. 

«Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», — добавил источник. 

30 августа на борту МКС было зафиксировано падение давления воздуха. Утечка произошла в пристыкованном к российскому сегменту МКС корабле «Союз». Лётчик-космонавт Сергей Крикалёв в беседе с телеканалом «Звезда» оценил работы по восстановлению герметичности.

Ранее также стало известно, что Россия в апреле прекратит доставлять американских астронавтов на МКС.

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