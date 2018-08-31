Россия в апреле прекратит доставлять американских астронавтов на МКС

Контрактные обязательства России перед Соединёнными Штатами по доставке астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года.

Об этом в ходе совещания по перспективам пилотируемой космонавтики сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов, информирует РИА Новости.

«Посадкой корабля «Союз МС» в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов», — сказал он.

С 2019 года американская сторона собирается летать на станцию на собственных кораблях.

Ранее в Белом доме заявили, что скоро США перестанут нуждаться в помощи России при транспортировке астронавтов на МКС.

В середине августа в NASA рассказали о работе, которая направлена на то, чтобы сделать США независимыми от российских двигателей РД-180.

В начале мая сообщалось, что у США могут появиться серьёзные проблемы с коммерческой доставкой грузов на МКС.

В Госдуме прокомментировали НСН данные сообщения.