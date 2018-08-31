Космонавт Крикалёв оценил работы по восстановлению герметичности МКС
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«Экипажи всегда тренируются на случай разгерметизации МКС по разным причинам. Клапан может не так сработать, метеорит ударить, человек допустить ошибку», — заявил он.
Как отметил Крикалёв, на случай разгерметизации есть предписанный порядок действий.
По его словам, обнаруженная течь относительно маленькая, что позволило не спеша продолжить поиск негерметичности, который привёл в бытовой отсек.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о завершении работ по восстановлению герметичности МКС.