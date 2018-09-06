Источник: появление отверстия в корабле «Союз» квалифицируется как преднамеренные действия

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Внутренняя комиссия РКК «Энергия», которая выясняет причины появления отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09», квалифицирует ситуацию как «преднамеренные действия неустановленных лиц».
Источник: появление отверстия в корабле «Союз» квалифицируется как преднамеренные действия
  • © Роскосмос / Олег Артемьев

«Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц», — приводит РИА Новости слова источника в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что действий по сверлению при изготовлении корабля «Союз» не предусмотрено, следовательно, это делалось преднамеренно. При подгонке деталей корабля дрель также не используется.

Ранее стало известно, что отверстие от сверла в обшивке «Союза МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось, когда корабль уже был собран.

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