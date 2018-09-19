Повреждённый «Союз МС-09» допустили к продолжению полёта
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«ТПК (Транспортный пилотируемый корабль) «Союз МС-09» допущен к продолжению полёта в составе РС МКС и выполнению функции корабля-спасателя», — говорится в сообщении компании.
30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить.
11 сентября комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин появления отверстия.