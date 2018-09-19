Повреждённый «Союз МС-09» допустили к продолжению полёта

Космический корабль «Союз МС-09», который был повреждён, допущен к продолжению полёта в составе МКС. Об этом сообщается на сайте РКК «Энергия».

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