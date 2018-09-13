Рогозин обсудил с главой NASA ситуацию вокруг утечки воздуха на МКС

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и администратор NASA Джим Брайденстайн провели телеконференцию и обсудили ход работ на Международной космической станции (МКС).
Рогозин обсудил с главой NASA ситуацию вокруг утечки воздуха на МКС
  • © artemjew.ru

Как сообщает пресс-служба российской госкорпорации, Рогозин проинформировал коллегу о решении создать комиссию по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09».

«Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рогозин и Брайденстайн подтвердили необходимость продолжения взаимодействия по идентификации и ликвидации причин инцидента.

Кроме того, они договорились о первой личной встрече на Байконуре 10 октября.

11 сентября комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин возникновения отверстия в «Союзе МС-09».

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. В ООН следят за ситуацией.

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