В ООН следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на МКС

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Директор Управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта ди Пиппо заявила, что в организации следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на Международной космической станции.
В ООН следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на МКС
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«Конечно, мы очень внимательно следим за всем, что происходит в космосе, особенно на МКС. МКС — одна из моделей международного сотрудничества, поэтому у нас налажены очень прочные связи с МКС», — цитирует её РИА Новости.

При этом ди Пиппо уточнила, что управление официально не принимает участия в расследовании произошедшего.

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить в космосе.

К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.

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