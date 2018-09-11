В ООН следят за ситуацией вокруг утечки воздуха на МКС
- © Олег Артемьев
- vk.com
«Конечно, мы очень внимательно следим за всем, что происходит в космосе, особенно на МКС. МКС — одна из моделей международного сотрудничества, поэтому у нас налажены очень прочные связи с МКС», — цитирует её РИА Новости.
При этом ди Пиппо уточнила, что управление официально не принимает участия в расследовании произошедшего.
30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить в космосе.
К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.