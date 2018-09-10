Космонавт Прокопьев показал на видео дыру в «Союзе»

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Российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на МКС, продемонстрировал место, в котором была обнаружена утечка воздуха.
Космонавт Прокопьев показал на видео дыру в «Союзе»
  • © Роскосмос/Олег Артемьев

Запись опубликована на странице «Роскосмоса» в Twitter.

«Не волнуйтесь, у нас всё в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — сказал он.

По словам космонавта, экипажу станции удалось определить место утечки с помощью ультразвукового прибора.

Он отметил, что на обнаруженное отверстие было наложено несколько слоёв специального герметика.

Ранее источник сообщил, что появление отверстия в корабле «Союз» квалифицируется как преднамеренные действия.

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