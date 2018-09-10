Космонавт Прокопьев показал на видео дыру в «Союзе»

Российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на МКС, продемонстрировал место, в котором была обнаружена утечка воздуха.

Запись опубликована на странице «Роскосмоса» в Twitter.

«Не волнуйтесь, у нас всё в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — сказал он.

#НовостиИзНевесомости от космонавта Сергея Прокопьева:



«Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС всё спокойно!» pic.twitter.com/ri7hKbe0SL — РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 сентября 2018 г.

По словам космонавта, экипажу станции удалось определить место утечки с помощью ультразвукового прибора.

Он отметил, что на обнаруженное отверстие было наложено несколько слоёв специального герметика.

Ранее источник сообщил, что появление отверстия в корабле «Союз» квалифицируется как преднамеренные действия.