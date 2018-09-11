«Роскосмос» начал расследование возникновения отверстия в «Союзе»

Комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09», заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Одна комиссия (внутренняя комиссия РКК «Энергия». — RT) завершила, другая начинает работу. Это комиссия «Роскосмоса», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Он добавил, что компетентные органы также участвуют в выяснении причин произошедшего.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» намерен уведомить партнёров по МКС об итогах расследования.

10 сентября СМИ сообщили, что расследование признало преднамеренность появления данного отверстия.