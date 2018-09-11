«Роскосмос» уведомит партнёров по МКС об итогах расследования возникновения «дыры» в «Союзе»

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«Роскосмос» поделится информацией об итогах расследования причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09» с партнёрами по Международной космической станции, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.
«Роскосмос» уведомит партнёров по МКС об итогах расследования возникновения «дыры» в «Союзе»
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«Надо дождаться официальных результатов расследования, и поскольку вопрос очень важный, очень чувствительный, все заинтересованы в том, чтобы быстро найти реальные причины случившегося, но надо, чтобы все были согласны с этим», — цитирует РИА Новости заместителя гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Он отметил, что необходимо быстро определить причины образования отверстия, чтобы в будущем это не повторилось.

Ранее источник сообщил, что расследование признало преднамеренность появления отверстия от сверла в корабле «Союз», однако не нашло виновных.

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