Источник: комиссия не нашла виновных в появлении отверстия в «Союзе»

Внутреннее расследование РКК «Энергия» признало преднамеренность появления отверстия от сверла в космическом корабле «Союз», однако не нашло виновных, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение и не было получено в процессе производства, соответственно, оно было сделано преднамеренно», — сказал источник.

Как отмечается, в то же время комиссии не удалось выяснить, кто именно причастен к данному инциденту.

Источник также сообщил, что «Роскосмос» обратится в компетентные органы для дальнейшего определения виновных в произошедшем.

«В связи с тем, что виновный не был определён внутренней комиссией, материалы проверки будут переведены в компетентные органы», — добавил он.

Ранее находящийся на МКС космонавт Сергей Прокопьев показал место, в котором была обнаружена утечка воздуха.

6 сентября в NASA заявили о готовности оказать помощь комиссии, занимающейся установлением причин появления трещины на корабле «Союз».