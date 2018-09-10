Источник: комиссия не нашла виновных в появлении отверстия в «Союзе»
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«Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение и не было получено в процессе производства, соответственно, оно было сделано преднамеренно», — сказал источник.
Как отмечается, в то же время комиссии не удалось выяснить, кто именно причастен к данному инциденту.
Источник также сообщил, что «Роскосмос» обратится в компетентные органы для дальнейшего определения виновных в произошедшем.
«В связи с тем, что виновный не был определён внутренней комиссией, материалы проверки будут переведены в компетентные органы», — добавил он.
Ранее находящийся на МКС космонавт Сергей Прокопьев показал место, в котором была обнаружена утечка воздуха.
6 сентября в NASA заявили о готовности оказать помощь комиссии, занимающейся установлением причин появления трещины на корабле «Союз».