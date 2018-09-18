Космонавты обследуют отверстие в «Союзе» с внешней стороны

Российские космонавты обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09», который пристыкован к МКС, во время выхода в открытый космос 15 ноября. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.

По его словам, это будет плановый выход в космос «по программе российского сегмента МКС», информирует ТАСС.

«В том числе планируется провести работы с внешней стороны корабля «Союз МС-09», чтобы обследовать отверстие в его обшивке», — рассказал он.

Он уточнил, что космонавтам предстоит переместиться к бытовому отсеку корабля с помощью стрелы, так как поручней на нём не предусмотрено.

«Затем должны быть вскрыты слой теплоизоляции и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до «дыры» в корпусе «Союза», — добавил Крикалёв.

На работы, как отметил Крикалев, должно уйти около двух часов.

Ранее источник сообщил, что космонавты в 2018 году могут два раза выйти в открытый космос для изучения отверстия в обшивке «Союза».

10 сентября российский космонавт Сергей Прокопьев показал на видео отверстие в корабле «Союз».