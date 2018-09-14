Источник: российские космонавты могут совершить два внеплановых выхода в открытый космос

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Российские космонавты в 2018 году могут два раза выйти в открытый космос для того, чтобы установить, есть ли сквозное отверстие на поверхности космического корабля «Союз МС-09».
Источник: российские космонавты могут совершить два внеплановых выхода в открытый космос
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. 

«Планируется осуществить внеплановый выход в космос в ноябре. Эти работы возникли совсем недавно, и их ещё нет в плане-графике работ», — сказал источник.

По его словам, официально выход будет посвящён обслуживанию коммуникаций на внешней поверхности МКС, но космонавты также осмотрят поверхность «Союза» на наличие внешних повреждений.

Также рассматривается возможность второго внепланового выхода в открытый космос в ноябре—декабре в случае, если экипаж не сможет выполнить все задачи за время первого выхода.

11 сентября комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин появления отверстия в космическом корабле «Союз».

Ранее источник заявил, что космонавты не обнаружили новых следов сверления в обшивке корабля.

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