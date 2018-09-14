Источник опроверг сообщения об обнаружении новых следов от дрели в обшивке «Союза»

Космонавты на Международной космической станции (МКС) не обнаружили новых следов сверления в обшивке корабля «Союз МС-09», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Это всё то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы», — рассказали агентству.

Отмечается, что в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было определено, что отверстие от сверла не сквозное.

«Отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и упёрлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», — добавил источник.

Ранее источник сообщил, что Центры управления полётами в Москве и Хьюстоне получили данные о постепенно нараставшей в течение нескольких дней утечке воздуха, которая была зафиксирована ещё до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09».

11 сентября комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин возникновения отверстия в «Союзе МС-09».

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. В ООН следят за ситуацией.