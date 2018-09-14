Источник сообщил, что в ЦУП обладают данными о постепенном образовании дыры на МКС
«Датчики Международной космической станции фиксировали небольшое падение давления ещё за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09». Однако до того как она превысила пороговое значение в 0,5 миллиметра ртутного столба в час, на него не реагировали, поскольку такое падение считается допустимым», — рассказали агентству.
Отмечается, что давление падало по нарастающей в течение двух-трёх суток, а ночью 30 августа, когда космонавты спали, была зафиксирована утечка в 0,8 миллиметра ртутного столба.
При этом агентство подчёркивает, что если бы отверстие было сделано самим экипажем, то внутренние датчики зафиксировали бы резкое падение давления после того, как сверло прошло стенку корабля, а воздух начал выходить в космос.
«Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного ещё на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось», — добавил собеседник.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и администратор NASA Джим Брайденстайн провели телеконференцию и обсудили ход работ на Международной космической станции.
11 сентября комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин возникновения отверстия в «Союзе МС-09».
30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. В ООН следят за ситуацией.